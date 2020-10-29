Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, sabah erken saatlerde Bağcılar Yenigün Mahallesi 590 Sokak'ta yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, oturduğu evi yaktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle mahalleli de büyük korku yaşadı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Mahallede yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.