Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 25. kilometresinde Gazlıgöl beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y., (44) idaresindeki kum yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken kendi imkanları ile araç içerisinde çıktı. Kaza esnasında yolun boş olması ise olası facianın önüne geçti.