Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 25. kilometresinde Gazlıgöl beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y., (44) idaresindeki kum yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken kendi imkanları ile araç içerisinde çıktı. Kaza esnasında yolun boş olması ise olası facianın önüne geçti.
Kontrolden çıkan kum yüklü tır orta refüje devrildi
29.10.2020 - 16:08 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 16:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da kum yüklü tır kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Yolun o esnada boş olması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.
Kaynak: İHA
Etiketler : afyonkarahisar,tır,kaza,
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