Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Davutlar’dan Güzelçamlı Mahallesi’ne seyir halinde olan bir kamyonet iddiaya göre aşırı hız nedeniyle virajı alamayınca kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet önce kaldırıma daha sonra yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpma sonucu takla atan kamyonet Ödemiş Efeler Sitesi’nde bulunan Kerime G. ve Cemil G.’nin yaşadığı evin bahçesine girdi. Parçalanan bahçe duvarından çıkan taş parçaları evin camlarını kırarak, salona girdi ve hem bahçede hem de evin içinde maddi hasara yol açtı.

Kazada kamyonet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı hafif şekilde yaralanırken, kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.