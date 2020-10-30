Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre bugün İstanbul ve 8 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği, kentte beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Cumartesi gecesi ve Pazar arasında Uludağ, Bolu ve Kastamonu dağlarına sezonun ilk karının yağma ihtimalinin olduğunu söylendi.
Bu sezonun ilk karı geliyor!
30.10.2020 - 10:40 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre bugün İstanbul ve 8 ilde kuvvetli yağış beklenirken haftasonu abazı illerde sezonun ilk karının yağma ihtimalinin olduğunu söylendi.
Kaynak: NTV
Etiketler : kar,kar ne zaman yağacak,hava durumu,
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