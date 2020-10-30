Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre bugün İstanbul ve 8 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği, kentte beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Cumartesi gecesi ve Pazar arasında Uludağ, Bolu ve Kastamonu dağlarına sezonun ilk karının yağma ihtimalinin olduğunu söylendi.