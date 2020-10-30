Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın sabah saatlerinde TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Yılmaz Y. idaresindeki tır Gümüşova rampaları mevki'inde geldiği şurada lastikleri tutuştu. Lastiklerin tutuşunu gören tır sürücüsü Yılmaz Ö. tırın kupasını dorseden ayırarak yolun sol tarafına park etti. Tır sürücüsünün ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri dorsenin lastiklerini tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak döndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolda trafik kısmen tek şeritten verildi.