Yangın sabah saatlerinde TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Yılmaz Y. idaresindeki tır Gümüşova rampaları mevki'inde geldiği şurada lastikleri tutuştu. Lastiklerin tutuşunu gören tır sürücüsü Yılmaz Ö. tırın kupasını dorseden ayırarak yolun sol tarafına park etti. Tır sürücüsünün ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri dorsenin lastiklerini tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak döndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolda trafik kısmen tek şeritten verildi.
TEM de tır yandı: Soğukkanlı sürücü muhtemel kazaları önledi
30.10.2020 - 13:02 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırın dorsesinin lastikleri tutuştu. Soğukkanlı şoför tırın kupasını dorseden ayırırken, lastikleri saran alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : tem,tır,yangın,
742817 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742817.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER