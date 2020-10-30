Deniz taştı, sahil kıyısındaki sokakları su bastı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Şeferihisar'da meydana gelen depremin ardından deniz taştı
30.10.2020 - 16:06 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Şeferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından deniz taştı. Mini tsunami böyle görüntülendi
Etiketler : İzmir,
742877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742877.aspx
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