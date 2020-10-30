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Depremin ardından Azerbaycan her türlü destek ve yardıma hazır olduğunu bildirdi
30.10.2020 - 16:12 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı:"Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov Sayın Bakanımızı arayarak, İzmir’deki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve Azerbaycan’ın kardeş Türkiye’ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduğunu bildirmiştir."
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
742879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742879.aspx
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