İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Avcılar Ambarlı yavuz sokak deprem sonrası bir binada çatlak meydana geldi. Tedbir amaçlı bina ekipler tarafından boşaltıyor.
Avcılar’da bir binada deprem sonrası çatlak meydana geldi
30.10.2020 - 16:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avcılar’da İzmir’de yaşanan deprem sonrası bir binada çatlak meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltıyor.
Etiketler : avcılar,deprem,
742887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742887.aspx
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