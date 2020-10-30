Datça açıklarında lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itildiği belirlenen 21 sığınmacı kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Muğla'da Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı kurtarıldı
30.10.2020 - 17:01 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : muğla,datça,sığınmacı,
742896 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742896.aspx
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