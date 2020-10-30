Karadağ Mahallesi'nde oturan M.A. ile oğlu Ö.A. arasında, evlerinde henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Babasının bıçakla sırtından yaraladığı Ö.A, ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Kars'ta bir kişi tartıştığı oğlunu bıçakla ağır yaraladı
30.10.2020 - 17:05 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ta tartıştığı babası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı. Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : kars,tutuklama,
742902 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742902.aspx
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