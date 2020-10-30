İzmir’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinin Manavkuyu semtinde bulunan Doğanlar Apartmanı yıkıldı. Yapılan çalışmalarda biri bebek 2 kişi sağlık ekiplerince kurtarılırken, AFAD ekiplerince yapılan kurtarma çalışmalarında 5 kişi daha kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, enkaz altında olduğu düşünülen kişiler için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İzmir’deki depremde yıkılan binadan 7 kişi kurtarıldı
30.10.2020 - 17:52 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Bayraklı ilçesinde Manavkuyu semtinde yıkılan bir binadan 7 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Etiketler : izmir,deprem,kurtarma çalışmaları,
742913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742913.aspx
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