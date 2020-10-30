Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken bir yandan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şehrin belirli yerlerinde zamana karşı yarış veriliyor. Bu sırada yürek burkan manzaralar yaşanıyor.

"BURADA KİMSE VAR MI?"

İzmir'de yaşanan depremden yansıyan bir görüntü ise izleyenlerin içini sızlattı. 1999 yılında yaşanan büyük depremden 21 yıl sonra İzmir'de, yine o "Burada kimse var mı?" çağrısı yapıldı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan açıklama

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık “İlk 6 saat arama kurtarma için altın saatler. Lütfen arama kurtarma yapılan binaların çevresini boşaltalım, mutlak sessizliğin sağlanması gereken anlar olacak. Mutlaka yakınlarımız için tedirginiz ama arama kurtarma ekiplerinin rahat çalışabileceği bir ortam oluşturmak çok önemli” diye çağrı yaptı.