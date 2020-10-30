Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Gölbaşı ilçesi Hacılar köyü Soğuk Pınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Karais yönetimindeki 27 RG 297 plakalı traktör, vites değiştirmek istediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şarampole devrilen traktörün altında kalan Bayram Karais (80) ve eşi Ayşe Karais (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı çift iş makinesinin yardımıyla kaldırılan traktörün altından ekipler tarafından çıkartıldı. Cenazeler Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.