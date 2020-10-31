Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

5 şiddetindeki deprem Aydın’da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 08.31’de merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedildi.