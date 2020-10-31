Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara yolu Mezitler -1 mevkinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa yönüne seyreden Nihat Y idaresindeki hafif ticari araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç sağ ve sol taraftaki bariyerlere çarptı. Hızı kesilmeyen hafif ticari araç daha sonra aynı istikamette seyir halinde olan Can Y. idaresindeki kamyona çarparak durabildi.

Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken hafif ticari araçta bulunan Fatma Y (40), Bedirhan Y (16), Kaan Efe Y (11) ve Kerem Ali Y (3) yaralandı. 4 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.