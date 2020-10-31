Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Araklı ilçesinde 5 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Emrullah Güner, daha önceden tartıştığı yaşıtı Milli Kick Bokscu Mustafa Danışmaz’a pusu kurmuş ve içinde bulunduğu aracı Özgen Mahallesi Bayburt Caddesi üzerinde silahla taramıştı. Saldırı anında direksiyonun başında bulunan Mustafa Danışmaz’ın babası Abdullah Danışmaz (50) göğsünden yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını yitirmişti.

Olayın ardından firar eden ve üç ay sonra ele geçirilen Emrullah Güner, Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlamıştı. Delilleri inceleyen ve tanık beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, Güner’in yargılandığı davada kararı verdi. Katil zanlısı Emrullah Güner’in “kasten öldürme” suçundan yargılandığı davada, mahkeme heyeti Güner’i müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.