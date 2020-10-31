Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bilecik'in İstasyon mahallesinden kent merkezine otomobili ile seyir halinde olan Nazım G., Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerine geldiğini aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan otobüs durağına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Nazım G. hafif yaranırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

