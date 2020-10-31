Alınan bilgiye göre, Bilecik'in İstasyon mahallesinden kent merkezine otomobili ile seyir halinde olan Nazım G., Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerine geldiğini aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan otobüs durağına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Nazım G. hafif yaranırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Otomobil yolcu durağına daldı, faciadan kıl payı dönüldü
31.10.2020 - 12:13 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil yolcu durağına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü hafifi şekilde yaralanırken, yolcu durağında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Alınan bilgiye göre, Bilecik'in İstasyon mahallesinden kent merkezine otomobili ile seyir halinde olan Nazım G., Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerine geldiğini aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan otobüs durağına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Nazım G. hafif yaranırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bilecik,trafik kazası,
743077 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743077.aspx
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