Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Tepebaşı mevkiinde bir restoranın reklam tabelası kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek, kaldırımda yürüyen Burcu E.'nin üzerine düştü. Tabelanın altında kalan Burcu E.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale ederek kurtardı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu yapılacak tetkikler sonucu netleşeceği bildirilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Reklam tabelası kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü
31.10.2020 - 12:52 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen reklam tabelası yerinden sökülerek kaldırımda yürüyen bir kadının üzerine düştü.
Etiketler : Bilecik',
743087 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743087.aspx
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