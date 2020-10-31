Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Tepebaşı mevkiinde bir restoranın reklam tabelası kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek, kaldırımda yürüyen Burcu E.'nin üzerine düştü. Tabelanın altında kalan Burcu E.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale ederek kurtardı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu yapılacak tetkikler sonucu netleşeceği bildirilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.