Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarında Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan 51 yaşındaki Dr. İbrahim Onur, bir süredir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona virüs tedavisi görüyordu. 2 çocuğu olduğu öğrenilen Dr. İbrahim Onur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Onur’un Antalya’da korona virüsten hayatını kaybeden ilk doktor olduğu öğrenildi.
Biyokimya uzmanı doktor koronavirüse yenik düştü
31.10.2020 - 14:12 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da 51 yaşındaki doktor yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarında Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan 51 yaşındaki Dr. İbrahim Onur, bir süredir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona virüs tedavisi görüyordu. 2 çocuğu olduğu öğrenilen Dr. İbrahim Onur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,covid-19,
743102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743102.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER