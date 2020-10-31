Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarında Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan 51 yaşındaki Dr. İbrahim Onur, bir süredir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona virüs tedavisi görüyordu. 2 çocuğu olduğu öğrenilen Dr. İbrahim Onur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Onur’un Antalya’da korona virüsten hayatını kaybeden ilk doktor olduğu öğrenildi.