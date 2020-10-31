Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, deprem sonrası telefon ile iletişime geçtiği ve depremin ardından yaklaşık 9.5 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırılan Buse Hasdemir ile yine enkaz altından sağ kurtarılan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

"Sen 'birinci kattayım' deyince, 'nasıl kurtaracağız bu kızı' dedim"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, depremden sonra telefon ile iletişime geçtiği ve ekiplerin yaklaşık 9.5 saatlik çalışmasının ardından kurtardığı Buse Hasdemir'i hastanede ziyaret etti. İkilinin görüşmesinde Bakan Pakdemirli, "Şükür hayattasın. Önünde koca bir hayat var. Geride kalanlara rahmet sana da acil şifalar diliyoruz. Sana bir şey itiraf etmek istiyorum: Sen beni aradığında 7'nci kattaydım. Bina tamamen yıkılmıştı. 7'nci kata 3 adımda çıktım. Sen 'birinci kattayım' deyince nasıl çıkartacağız bu kızı dedim ama çok şükür ki çıkartabildik " dedi.

Görüşmede yaşadığı korku dolu anlatan Buse Hasdemir ise, bacaklarının üstünde demir bir kapının olduğunu, üzerine ise büyük bir beton duvarın yıkılmış olduğunu söyledi.

Avukat kardeşini depremden 5 dakika önce ziyaret etmiş

Deprem sorası enkaz altında kalan ve daha sonra ekiplerin yoğun uğraşı ile kurtarılan bir avukatı da ziyaret eden Pakdemirli, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletirken, kendisi gibi avukat olan kız kardeşi ise, depremden 5 dakika önce kardeşini ziyaret ettiğini, yanından ayrıldıktan beş dakika sonra ise deprem olduğunu söyledi.

Depremden yaralı olarak kurtarılan minik Erdem'i de ziyaret eden Pakdemirli, küçük çocuğa geçmiş olsun dileklerini iletti.