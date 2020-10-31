17 binanın yıkılmasına ve onlarca binayı hasara uğratan depremin ardından enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun olarak çalıştığı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Doğanlar Apartmanı enkazından yaralılar çıkarılmaya devam ediyor. Aynı binanın 5. katında yaşadıkları öğrenilen Küçükyumuk Ailesi ise göçük altında. Mert Küçükyumuk ve Eda Küçükyumuk çifti ile küçük çocukları Ateş'ten henüz bir haber alınamadı.
Küçükyumuk Ailesi de Doğanlar'daki enkazın altında
31.10.2020 - 16:47 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Doğanlar Apartmanı'nda yaşayan Küçükyumuk Ailesinden henüz haber alınamadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : izmir,deprem,enkaz,
743132 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743132.aspx
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