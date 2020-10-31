Malatya’da görev yaparken rahatsızlanarak Sani Konukoğlu Hastanesinde tedavi gören Kilisli Muhabere Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar hayatını kaybetti. 17 yıllık Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan Fedakar’ın cenazesi Kilis’e getirildi. Kilis Asri Mezarlığındaki Alaaddini Osmani Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından devlet töreniyle defin edildi. Askerlerin omzunda Türk bayrağına sarılı tabutu taşınan Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar’ın cenazesi aile kabristanında toprağa verildi. Cenazeye törenine Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu ile askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
Uzman Çavuş Fedakar son yolculuğuna uğurlandı
31.10.2020 - 17:03 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilisli Muhabere Uzman Çavuş İbrahim Halil Fedakar (39) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kilis,malatya,uzman çavuş,
743138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743138.aspx
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