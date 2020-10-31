Tüm dünyada merakla beklenen Mavi Ay tutulması İskenderun’da Amanos Dağları’nın üzerinden lunaparkın ışıklarıyla görüntülendi. Gençlerin cep telefonları ile görüntülemeye çalıştığı ay manzaraları görsel şölene dönüştü. Nadir rastlanan gökyüzü olaylarından biri olan Mavi Ay’ın tam olarak mavi renge dönüşümü ise 23.00 da başladı. Hatay’da havanın bulutsuz olduğu bölgelerde görüntülenen Mavi Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu.
“Mavi Ay” İskenderun’da görsel şölen oluşturdu
31.10.2020 - 23:29 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 23:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Mavi Ay” tutulması Hatay’ın İskenderun ilçesinde görsel şölen oluşturdu
Etiketler : mavi ay,iskenderun,
743206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743206.aspx
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