Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada merakla beklenen Mavi Ay tutulması İskenderun’da Amanos Dağları’nın üzerinden lunaparkın ışıklarıyla görüntülendi. Gençlerin cep telefonları ile görüntülemeye çalıştığı ay manzaraları görsel şölene dönüştü. Nadir rastlanan gökyüzü olaylarından biri olan Mavi Ay’ın tam olarak mavi renge dönüşümü ise 23.00 da başladı. Hatay’da havanın bulutsuz olduğu bölgelerde görüntülenen Mavi Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu.