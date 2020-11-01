Olay, Samsun'un Havza ilçesi Sondaj Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda aracından indiği bir sırada olduğu yere yığılıp kalan Abdullah Yücel (59), Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 çocuk babası Yücel yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Abdullah Yücel'in Kayseri'de ikamet ettiği, seyyar satıcılık yaptığı ve 5 gün önce eşya satmak için evinden ayrıldığı öğrenildi.
Yücel'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.