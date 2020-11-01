Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'dan eşiyle birlikte İzmir'de yaşayan göz doktoru oğlu Çağdaş Bildirici'nin yanına giden Ali Bildirici, Rıza Bey apartmanında bulunduğu sırada meydana gelen 6,6'lık depreme yakalandı.

Depremde bina yıkılırken, Bildirici, eşi ve oğlu enkaz altında kaldı. Depremde Ali Bildirici ile aynı evde olan eşi ve oğlu Çağdaş'ın farklı odalarda oldukları için kurtuldukları öğrenilirken, Ali Bildirici ise hayatını kaybetti.

İşte birçok kişiye mezar olan Rıza Bey apartmanı İzmir Bayraklı’da çöken binalardan bir tanesi de Sakarya caddesi, Mansuroğlu Mahallesinde bulunan Rıza Bey apartmanı... 8 katlı bina birçok vatandaşa mezar oldu. Yıkılmadan önce binanın balkonunda yer alan çatlaklar göze çarpıyor.