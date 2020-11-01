Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesi Yaşam Park Evlerinde sabaha karşı 05:13'te meydana geldi. Maskeli bir şahıs sitedeki C bloğa girdikten sonra tüm katlardaki ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Apartman sakinlerinden bir kişi, "Bu şahıs Menteşe evlerine adeta dadandı. Bundan önce de aynı hırsızlık olayı yaşandı. Bir kaç gün önce başka sitede aynı şekilde ayakkabıların çalındığını duyduk” dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın 7 dakika içinde apartmandaki tüm dairelerde dışarıda bulunan ve kaliteli ayakkabıları poşete doldurdu. Hırsızlık zanlısının ayakkabıları zor taşıdığı görülürken güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.