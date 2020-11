Türkiye Gazetesi

Denizli’de her gün farklı mahallelerde kurulan semt pazarlarında pandemi sürecinde getirilen kurallar ve yasaklar hiçe sayılıyor. Her gün yüzlerce kişi karşı karşıya gelen pazarcı esnafının büyük çoğunluğu maske kullanmazken, sigara yasağını da umursamadı. Vatandaşlar ise tezgahlarda ürünlerini elleriyle seçerken korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi unuturken, maskesiz alışveriş yaptı. Maske kullanmayan pazar esnafı durumun hiç iyi olmadığını belirtirken, esnaf Halil Özdemir, “Sigara durumunda yasak var ama fazla uyan kişi yok. Sosyal mesafe desen hiç uyulmuyor ve maske takımı yok” dedi. Bazı pazar esnafları ise korona virüsü hiç umursadığını belirterek röportaj vermekten bile kaçındı.

“Gördüğüm sadece şu pazarda çoğu esnaf sigara içiyor”

Kimsenin kurallara uymadığını dile getiren Eylem Kiriş ise, “Hiç kimse sosyal mesafeye uymuyor. Uymamasının sebebi denetleyen kimsenin olmaması. Her şeyden önce satıcılar zaten maskeleri çenelerinin altında çay ve sigara içiyorlar. Biz vatandaşlara ürün satmaya çalışıyorlar. Denetlenmeyen her yer riskin daha fazla yayılmasını sağlıyor. İnsanlar sosyal mesafeyi sadece arada boşluk bırakmak sanıyorlar ama değil. Çünkü her an gibi birinin hapşırması ve öksürüğü herkese bulaşmasına sebebiyet verir. İnsanlar sosyal mesafeye uymadığı sürece bu korona virüs asla bitmez. Her şeyden önce insanların kendini düşünmeleri ve daha sonrasında sevdiklerini düşünmesi gerek. Gördüğüm sadece şu pazarda çoğu esnaf sigara içiyor. Hiç kimsenin umurunda değil” diye konuştu.

“Bir öksürüğümden başkasına zarar gelir korkusu endişesi var”

Eylem Kiriş, “Ben neden iki tane maske takıyorum? Çünkü başkalarının canını yakmamak için. Bronşit hastasıyım ve benim bir öksürüğümden başkasına zarar gelir korkusu endişesi varsa bende diğer insanlarda da bunun olması gerekiyor. Ben iki tane maske takıyorum ve onlar bir tane taksın ama çenesinin altında veya kollarında değil. Söyleyeceklerim bu kadar ve insan hayatı değerlidir” ifadelerini kullandı.