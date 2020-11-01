Avcılar'da İBB Sosyal Tesisler durağında metrobüs bir yayaya çarptı. Kazada metrobüs içinden de yaralanan yolcular olurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Avcılar'da yayaya metrobüs çarptı!
01.11.2020 - 14:17 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avcılar'da İBB Sosyal Tesisler durağında metrobüs bir yayaya çarptı. Kazada metrobüs içinden de yaralanan yolcular olurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Avcılar,metrobüs,
743359 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743359.aspx
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