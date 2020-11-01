Vali Aksoy, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İzmir açıklarında olan deprem sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılardan en fazla etkilenen Kuşadası ilçemizde eğitime 2 gün (pazartesi ve salı) ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi
01.11.2020 - 14:30 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle Kuşadası ilçesinde eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Aydın,
743361 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743361.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER