AFAD verilerine göre saat 15.57'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.57'de meydana gelen depremin 6.98 km derinlikte olduğunu açıkladı.
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AFAD verilerine göre saat 15.57'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.57'de meydana gelen depremin 6.98 km derinlikte olduğunu açıkladı.
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