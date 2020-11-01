İnebolu ilçesinin en az nüfusa sahip olan ve 14 kişinin yaşadığı Kayaelması köyünde 8 kişi korona virüse yakalandı. Ayrıca İnebolu’nun Sökü köyünde de 13 kişinin korona virüse yakalandığı öğrenildi. Yaklaşık 30 kişinin yaşadığı Sökü Köyü Muhtarı Adem Takkur'un da Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Muhtar Takkur'un tedavisine ise evinde başlandı.
Kastamonu’da bir köyün yarısı korona virüse yakalandı
01.11.2020 - 16:15 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 14 kişinin ikamet ettiği Kayaelması köyünde 8 kişi korona virüse yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kastamonu,
743390 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743390.aspx
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