Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnebolu ilçesinin en az nüfusa sahip olan ve 14 kişinin yaşadığı Kayaelması köyünde 8 kişi korona virüse yakalandı. Ayrıca İnebolu’nun Sökü köyünde de 13 kişinin korona virüse yakalandığı öğrenildi. Yaklaşık 30 kişinin yaşadığı Sökü Köyü Muhtarı Adem Takkur'un da Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Muhtar Takkur'un tedavisine ise evinde başlandı.