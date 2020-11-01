Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehli köyünde yaşayan ve bir hafta önce hayvanlarını otlatmak için ayrıldığı evine dönmeyen Hasan Demirci için ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde Demirci’nin cansız bedenine evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ulaşıldı.

Uçuruma düştüğü değerlendirilen Demirci’nin cenazesi incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.