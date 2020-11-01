Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi’nde yaşadığı öğrenilen Ünal Küçüközer (50), dün sabah saatlerinde sahte alkolden rahatsızlandığı gerekçesiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvurdu.

İfadesinde evinde hazırladığı sahte alkolü içtiğini belirten Küçüközer, tedavisinin sürdüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah saat 07.00 sıralarında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 08 Ekim tarihinden bu yana sahte alkolden ölenlerin sayısı ise 10’a ulaştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.