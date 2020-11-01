Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen Mart ayı sonunda koronavirüse yakalanan Zonguldak Belediyesi Zabıta Amiri Nihat Köseoğlu ile ilgili acı haberi Belediye Başkanı Ömer Selim Alan verdi. Alan, "Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olan Zabıta Amirimiz Nihat Köseoğlu’nun vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Değerli mesai arkadaşımız Nihat Köseoğlu’na Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.

Nihat Köseoğlu'nun annesi Sevim Köseoğlu da bir süre önce korona virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.