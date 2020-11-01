Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de 100.Yıl İlköğretim Okulu, Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi, Eskişehir Anadolu Lisesi, Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi ve Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptıktan sonra memleketi İzmir'e yerleşen Fatma Nihal Nayman ile eşi Astsubayı Özkan Nayman, İzmir depreminde hayatlarını kaybetti. Cenazeleri bugün öğle namazını müteakip Tire Büyükkale köyünde defnedildi.

Bornova Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Emrah Apartmanı'nda yaşayan Nayman çiftinin vefatı Eskişehir'deki meslektaşlarını da çok üzerken Cumhuriyet Lisesi Müdürü Semih Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yaşananları anlatıp üzüntülerini dile getirdi.

Bu arada Nayman çiftinin Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan oğulları Emre Nayman'ın enkazdan sağ çıkartılması sevinç kaynağı oldu.