Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkler Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında sahile gelen Rus uyruklu Tamada Zeriunova (74), burada denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Rus turisttin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Zeriunova’yı kumsala çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zeriunova’yı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Zeriunova, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Rus kadın turisttin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.