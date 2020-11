Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda depremzedeler için kurulan çadır kentte bulunan vatandaşları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, depremde yıkılan binalardan birinin enkazı altında kalan Buse'yle yaptığı telefon görüşmesini ve Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı.

"İÇERİDE ÜZERİNE AĞIRLIK DÜŞMÜŞ, KIPIRDAYAMAYAN BİR KIZIMIZ VAR"

Bakan Pakdemirli o anları şu sözlerle anlattı:

"Çok büyük bir afet, her yer toz duman. Kendimi bir anda enkazın üzerinde buldum. O sırada Kızılay'dan görevli bir kızımız görevini çok iyi şekilde yapmaya çalışıyordu. İçeride üzerine ağırlık düşmüş, kıpırdayamayan bir kızımız var. O psikolojideki bir insan moral verici bir şeylere ihtiyacı var. Tarım ve Orman Bakanı olarak telefonu ben elime aldım. 'Sadece senden sakin olmanı istiyorum, sadece bana tarif et' dedim. Binayı bilen bir arkadaşla birlikte nerede olabileceğini tahmin ettik. Hemen anladık ki giriş katında bir yerde Buse. Aşağı indik. Aldığımız bilgileri görevlilere tarif ettikten sonra arama çalışmaları hemen başladı. 3-4 saat sonra ancak ulaşabildik Buse'ye. Her 15 dakikada bir 3 dakika konuştuk. Buse'ye ulaştık. Cep telefonunun pili bitti, annesinin cep telefonuna ulaştı. Başlangıçta 'Hiçbir yeri göremiyorum' diyen kızımız annesinin telefonuna ulaştı.

"NİKAH ŞAHİTLERİ OLMAK İSTİYORUM"

Yakında da nikahları olacak. Beni de nikah şahidi olarak görmek istediklerini söylediler. Ben de iki elim darda da olsa nikah şahitleri olmak istiyorum." dedi.