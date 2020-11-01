Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremin yaşandığı andan itibaren çocuklarına ulaşmaya çalışan ve sosyal medya hesapları ile tanıdıklarından yardım isteyen Mehmet Küçükyumuk, acı haberi de yine sosyal medya hesabından paylaştı. İzmir’deki büyük depremde enkaz altından çıkarılan Küçükyumuk Ailesi’nden geriye çocuklarıyla çekilmiş mutlu fotoğraf karesi kaldı. Küçükyumuk ailesinden baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş’ten geriye kalan fotoğraf herkesi üzdü.