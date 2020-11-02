Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören Bayraklı ilçesindeki Emrah Apartmanı’ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi. 14 yaşındaki İdil’in ardından enkazdan sevdirici haber gelmedi. Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, sabaha karşı çıkartılan 1 kişinin cansız bedeniyle Emrah Apartmanı’nda çalışmaları sonlandırdı.

32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı’nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı.

Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

58 saat sonra güzel haber geldi! İdil enkazdan kurtarıldı... İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı.