Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Oğuzhan Sönmez (22) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Savrulan otomobil karşı şeride geçerek Onur G. (37) yönetimindeki servis otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı. Kazada araçta bulunan Fatih Akyol olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Oğuzhan Sönmez ise İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Sönmez de hayatını kaybetti. Kaza sonrası servis aracın sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.