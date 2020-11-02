Afganistan'ın güneyinde yer alan Helmand vilayetinin 3. bölgesinde daha önce yol kenarına yerleştirilen mayın sabah saatlerinde infilak etti. Valilik Sözcüsü Ömer Zwak yaptığı açıklamada, "Yaşanan olayda maalesef 7 sivil şehit oldu ve bir çocuk yaralandı" ifadelerini kullandı.
Helmand'ın 4. bölgesi geçtiğimiz ay kısa bir süre boyunca Taliban kontrolüne geçmiş, Taliban ABD hava desteği ile bölgeden çıkartılmıştı.
Afganistan'da mayın infilak etti: 7 ölü, 1 yaralı
02.11.2020 - 10:47 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın Helmand vilayetinde yol kenarında yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 7 sivil hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.
Afganistan'ın güneyinde yer alan Helmand vilayetinin 3. bölgesinde daha önce yol kenarına yerleştirilen mayın sabah saatlerinde infilak etti. Valilik Sözcüsü Ömer Zwak yaptığı açıklamada, "Yaşanan olayda maalesef 7 sivil şehit oldu ve bir çocuk yaralandı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : afganistan,mayın,
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