Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın güneyinde yer alan Helmand vilayetinin 3. bölgesinde daha önce yol kenarına yerleştirilen mayın sabah saatlerinde infilak etti. Valilik Sözcüsü Ömer Zwak yaptığı açıklamada, "Yaşanan olayda maalesef 7 sivil şehit oldu ve bir çocuk yaralandı" ifadelerini kullandı.

Helmand'ın 4. bölgesi geçtiğimiz ay kısa bir süre boyunca Taliban kontrolüne geçmiş, Taliban ABD hava desteği ile bölgeden çıkartılmıştı.