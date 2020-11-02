Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Çivril ilçesi Şehitler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi caddesi üzerinde otomobil ile seyir halinde olan sürücü H.A., otomobil sürücüsü U.Ü. ile çarpıştı. Trafik kazası meydana geldiği esnada kaldırımda yürüyüş yapan 51 yaşındaki Göksel Sazcı, otomobilin savrulması neticesinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri (51) Göksel Sazcı’nın hayatını kaybettiğini belirtti. Sürücülerden yaralanın olmadığı öğrenildi. Trafik polisleri yol güvenliğini sağlarken, otomobiller çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.