Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 3. çevreyolu yakınlarında yabancı uyruklu Cuma H., tanımadığı bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı Cuma H., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın nedeni ve saldırganın kimliği henüz belirlenemezken, polis geniş çaplı inceleme başlattı.
Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında bıçaklandı
02.11.2020 - 13:04 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da bir kişi tanımadığı bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 3. çevreyolu yakınlarında yabancı uyruklu Cuma H., tanımadığı bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı Cuma H., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın nedeni ve saldırganın kimliği henüz belirlenemezken, polis geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,
743571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743571.aspx
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