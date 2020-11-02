Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürekli kendini kirli hissetme gibi davranışlarla kendini gösteren takıntı durumu psikolojide Obsesif Kimpolsif Bozukluk (OKB) diye nitelendiriliyor. OKB’lilere ayna tutan dizi izleyicinin ilgi ve beğenisini topladı.



Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz dizilerde bu konunun işlenmesinin insanlık adına büyük hizmet olduğunu söyledi. Yılmaz "Türkiye'de OKB’ye sahip insan sayısı inanamayacağınız kadar çok. Bu sıkıntı sanki bir kusur, bir ayıpmış gibi algılanıldığı için konuşulmuyordu. Bu da OKB'nin zaten çok zor olan hayatını daha da zorlaştırıyordu. Bazıları onların yaptıklarını 'şımarıklık, ilgi çekme' diye nitelendiriyor.



Bu diziler sayesinde sadece kendilerinde olmadığını gördüler ve aileler de bunun istem dışı gerçekleştiğine ikna oldular. OKB bir insanın başına gelebilecek en zor durumdur. Dürtülerle hareket edilmeye başlandığında mantık devre dışı kalıyor. Bilinçaltında başlayan bu sorunun yine bilinçaltından düzeltilmesi gerekiyor" dedi.