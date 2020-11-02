İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 2 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
2 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu
02.11.2020 - 16:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 2 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : şırnak,terörist,
743614 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743614.aspx
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