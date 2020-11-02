Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 2 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.