Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Civantayak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kadir Gerekli, sevdiği ve anlaştığı Z.A.'yı ailesinden istemek için evlerine gittiği sırada yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Gerekli'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Ceyhan ilçesine getirildi.

Öldürülen Kadir Gerekli, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Ceyhan Asri Mezarlığında defnedildi.