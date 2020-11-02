Eğirdir Gölü açıklarında 13 mm fanyalı balık ağına takılan 3,5 kg ağırlığındaki yayın balığının göle nasıl geldiği bilinmezken, avcılar yayın balığını fotoğraflayarak sosyal medyada da yayınladılar.
Eğirdir Gölü'nde balıkçı ağına yayın balığı takıldı
02.11.2020 - 18:42 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bugün Eğirdir Gölünde balık avına çıkan Muhammet Küçükköse, Rıza Kuyucu ve İbrahim Bakır, ağlarına takılan yayın balığını görünce şaşkına döndüler.
Etiketler : Eğirdir Gölü,
743653 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743653.aspx
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