Müştakbey Caddesi istikametine doğru seyreden 48 U 9964 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kaldırımdaki elektrik direğine çarparak deviren otomobil daha sonra manava ait tezgahlara çarparak durabildi.
Gürültü sesini duyan cadde sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada sürücüye ulaşamazken, araç bulunduğu yerden çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü, sürücü olay yerinden kaçtı
02.11.2020 - 19:50 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.
Müştakbey Caddesi istikametine doğru seyreden 48 U 9964 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kaldırımdaki elektrik direğine çarparak deviren otomobil daha sonra manava ait tezgahlara çarparak durabildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,kaza,
743661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743661.aspx
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