Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından yan yatan ve daha sonra da kontrollü bir şekilde üst katları yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu enkazdan 2 kişinin daha cansız bedenini çıkardı. Cenazeler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.