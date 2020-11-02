Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkilemişti. Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesi'ndeki 4 bloktan 3'ü yan yatmış, 1'i ise çökmüştü. 7 kişinin hayatını kaybettiği sitede çöken apartman için kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Dozerlerle yıkımı gerçekleştirilen binanın yıkım anı kameralara yansıdı