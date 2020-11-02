Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkilemişti. Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesi'ndeki 4 bloktan 3'ü yan yatmış, 1'i ise çökmüştü. 7 kişinin hayatını kaybettiği sitede çöken apartman için kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Dozerlerle yıkımı gerçekleştirilen binanın yıkım anı kameralara yansıdı
Barış Sitesi'ndeki bir apartmanın dozerle yıkılış anı kamerada
02.11.2020 - 23:05 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de meydana gelen depremde çöken ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi'ndeki bir apartmanın dozer ile yıkılış anı kameralara yansıdı.
Etiketler : İzmir,
743700 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743700.aspx
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